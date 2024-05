Morre aos 83 anos o renomado ator Paulo César Pereio

Causa da morte não foi divulgada até o momento

Reprodução/Instagram/@paulocesarpereio Cauda morte de Paulo César Pereio não foi divulgada



Morreu neste domingo (12), aos 83 anos, o renomado ator Paulo César Pereio. Notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa de Cissa Guimarães e pelo ator Stepan Nercessian. A causa da morte não foi divulgada até o momento. Desde o início da pandemia da covid-19, em 2020, Pereio estava residindo no Retiro dos Artistas. Paulo César Pereio teve a oportunidade de trabalhar com renomados cineastas, como Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Babenco, que reconheceram o talento e a versatilidade do artista. Sua partida deixa uma lacuna no cenário artístico brasileiro, sendo lembrado por sua contribuição e dedicação à arte. A notícia de sua morte entristeceu fãs e colegas de profissão, que lamentam a perda de um grande talento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA