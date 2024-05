Tom Brady homenageia Gisele Bündchen no Dia das Mães

Jogador de futebol americano também prestou homenagem para outras mulheres que fizeram parte de sua vida

Reprodução/Instagram/@tombrady Gisele Bundchen é mãe dos filhos de Tom Brady



Tom Brady, jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen, utilizou suas redes sociais para desejar um feliz Dia das Mães para algumas mulheres especiais em sua vida, incluindo sua ex-esposa. Em uma publicação no Instagram, Brady expressou sua gratidão pelas mães presentes em sua vida, destacando-as como bondosas, carinhosas, generosas e poderosas. “Feliz Dia das Mães para estas mães amáveis, carinhosas, compassivas e PODEROSAS que eu tenho a sorte de ter na minha vida. Nada disto seria possível sem o teu amor”, escreveu. Entre as mães homenageadas por Tom Brady, estão sua própria mãe, Galynn, em fotos ao lado de seus filhos, além de cliques de Bridget Moynahan, mãe de seu primeiro filho, e de Gisele Bündchen. A publicação ocorreu após um episódio de piadas sobre o divórcio do jogador com ambas as mulheres, em um especial de comédia intitulado “The

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o especial, Brady foi alvo de diversas piadas sobre seus relacionamentos passados, o que incluiu brincadeiras sobre o término com Moynahan e Gisele. A modelo brasileira, em particular, ficou chateada com as piadas feitas, considerando-as decepcionantes, especialmente as referentes ao seu atual namorado, Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu. Após a repercussão das piadas, Tom Brady procurou Gisele para se desculpar pelo ocorrido. Segundo informações da US Magazine, a modelo acredita que seu novo relacionamento deveria ser um assunto fora dos limites para piadas. Brady e Gisele mantêm uma relação cordial, focada principalmente na comunicação sobre os filhos em comum.

Bridget Moynahan também se manifestou nas redes sociais, destacando a importância da lealdade e afirmando que pessoas verdadeiramente próximas não fariam piadas de mau gosto sobre o passado. A atriz reforçou a ideia de que é essencial levar em consideração os sentimentos alheios, evitando situações que possam magoar aqueles que são importantes em nossas vidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA