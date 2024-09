Morre aos 85 anos Roberto Frota, ícone da televisão e do teatro brasileiro

Ator lutava contra um câncer de pulmão há um ano e meio e, infelizmente, não resistiu a complicações decorrentes de pneumonia

O ator Roberto Frota, famoso por suas atuações em novelas como “Vale Tudo” e “Amor Perfeito”, faleceu aos 85 anos no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer de pulmão há um ano e meio e, infelizmente, não resistiu a complicações decorrentes de pneumonia. Com uma carreira que se estendeu por mais de 55 anos, Frota participou de mais de quarenta produções televisivas e estreou mais de cinquenta peças teatrais. Além de seu trabalho como ator, Frota também se destacou como roteirista, sendo responsável pelo argumento do filme “Se Eu Fosse Você”, que se tornou um grande sucesso no cinema brasileiro. Em 2018, ele lançou o romance “Mão de Flor”, ampliando sua contribuição para a literatura. Sua versatilidade artística o tornou uma figura respeitada no meio cultural.

Em 2021, o ator apresentou o espetáculo “Cartas a uma Jovem Poeta”, que foi inspirado em correspondências entre sua mãe, a poeta Zuleika Castro Moreira, e o renomado Carlos Drummond de Andrade. Essa obra evidenciou sua habilidade de conectar diferentes formas de arte e homenagear a literatura brasileira. O velório de Roberto Frota ocorrerá no Memorial do Carmo, localizado no Caju, das 12h às 15h, e será seguido de sua cremação. Ele deixa um legado significativo, além de sua esposa, Márcia Prado, e três filhos, que também o sobreviverão. Frota foi casado anteriormente com a atriz Ângela Vieira, de 1983 até 1997, e deixa também dois netos.

