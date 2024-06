Morre aos 90 anos, Bill Cobbs, ator de ‘o Guarda-Costas’ e ‘uma Noite no Museu’

Causa da morte não foi divulgada; ator começou a carreira de mais de cinco décadas em Hollywood como figurante do filme ‘O Sequestro do Metrô’

AMERICA / Getty Images via AFP Ator Bill Cobbs chega para a estreia mundial de "Oz, o grande e poderoso" da Walt Disney Pictures



O ator Bill Cobbs, conhecido pelos papéis em filmes como O Guarda-Costas (1992) e Uma Noite no Museu (2006), morreu aos 90 anos. A morte foi confirmada ao site TMZ pelo assessor do artista norte-americano. Cobbs estava em sua casa, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. O ator começou a carreira de mais de cinco décadas em Hollywood como figurante do filme O Sequestro do Metrô (1974). Depois, acumulou mais de 200 créditos em filmes e programas de TV. Ele participou de longas prestigiados como O Demolidor (1993) e Na Roda da Fortuna (1994), além de séries populares como West Wing e Família Soprano.

*Com informações do Estadão Conteúdo