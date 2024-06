Guitarrista Hélio Delmiro é hospitalizado em São Paulo

Músico é reconhecido como um dos grandes nomes do jazz e da MPB no Brasil e já colaborou com diversos artistas de renome nacional e internacional ao longo de sua carreira, de Milton Nascimento a Sarah Vaughan

O renomado guitarrista e violonista Hélio Delmiro, de 77 anos, está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, devido a problemas renais. Após uma apresentação no Sesc Pompeia, o músico, que é diabético, sentiu-se mal e foi levado ao hospital. Mais tarde, ele foi diagnosticado com uma falha no rim e um quadro de pneumonia, que já foi revertido. O filho do guitarritsta, André Delmiro, relatou que o estado de saúde do músico está evoluindo, porém de forma gradual, sem previsão de alta no momento. André destacou que os médicos realizaram a substituição do cateter da hemodiálise de Hélio, para mais conforto no tratamento. A equipe médica responsável pelo músico tem acompanhado de perto sua evolução e está otimista em relação ao seu estado de saúde do músico.

Hélio Delmiro é reconhecido como um dos grandes nomes do jazz e da MPB no Brasil e já colaborou com diversos artistas de renome nacional e internacional ao longo de sua carreira, de Milton Nascimento a Sarah Vaughan.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA