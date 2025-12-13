Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Morre aos 95 anos Haroldo Costa, ator, escritor e comentarista de Carnaval

Morre aos 95 anos Haroldo Costa, ator, escritor e comentarista de Carnaval

Informação foi divulgada pela família em seu perfil de Instagram: ‘Em breve iremos dar as informações sobre velório e sepultamento’

  • Por Jovem Pan
  • 13/12/2025 22h20
Lene DeVictor/Divulgação Haroldo Costa (1) Haroldo Costa, ator, escritor e comentarista de Carnaval

Haroldo Costa, ator e escritor, morreu neste sábado (13), aos 95 anos. A informação foi divulgada pela família em seu perfil de Instagram “Em breve iremos dar as informações sobre velório e sepultamento”, diz a nota, que não informa a causa da morte. O início de sua carreira remete ao Teatro Experimental do Negro, ainda na década de 1950. Como artista, também trabalhou na televisão. Chegou a escrever diversos livros, incluindo alguns sobre Carnaval, assunto do qual era especialista e chegou a ser comentarista em algumas ocasiões. Entre eles, 100 Anos de carnaval no Rio de Janeiro, lançado em 2001.

*Com informações do Estadão Conteúdo

