Artistas se reúnem em Copacabana em ato de Caetano Veloso para ‘devolver Congresso para o povo’

Diversos artistas se prepararam para se reunir neste domingo (14) em uma manifestação em Copacabana, Rio de Janeiro, contra o Congresso Nacional. O ato foi convocado pelo cantor Caetano Veloso na esteira da aprovação do projeto de lei da Dosimetria. “Essa lista para mim é muito importante porque ela realmente se refere a tudo que apareceu como escandalosamente problemático na atitude do Congresso, da Câmera dos Deputados”, diz Caetano, em vídeo. “Rio de Janeiro nas ruas. Vamos devolver o Congresso para o povo”, diz a publicação compartilhada nas redes do músico e da esposa Paula Lavigne.

A manifestação no Rio foi batizada de “Ato musical 2: o retorno”, em referência à mobilização realizada em setembro contra a PEC da Blindagem e a tentativa de anistia a condenados pela tentativa de golpe de Estado. Entre as participações confirmadas estão: Gilberto Gil e Paulinho da Viola. Também são esperadas participações de Duda Beat, Emicida, Fernanda Abreu, Baco Exu do Blues, Xamã, Lenine e Tony Bellotto.

No vídeo de convocação, Caetano Veloso também listou as principais pautas do protesto, que além do PL da Dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro e pela trama golpista e que foi aprovado na Câmara, também faz um apelo pela investigação das emendas Pix, mais transparência no caso Master e decoro e responsabilidade no Supremo Tribunal Federal (STF), entre outros pontos.

Além do Rio de Janeiro, outras regiões do Brasil também vão ter manifestações, como Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Recife, Porto Velho, Rio Branco, Goiânia e a capital Brasília. Em São Paulo, o ato está previsto para ocorrer em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, a partir das 14h. As mobilizações estão sendo articuladas por artistas, parlamentares e influenciadores ligados à esquerda.