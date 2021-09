Morre irmão de Cid Moreira, que deu voz a Zebrinha do ‘Fantástico’, aos 89 anos

Célio Moreira enfrentava um câncer no intestino; velório e enterro serão restritos por conta da Covid-19

O locutor Célio Moreira, irmão do jornalista Cid Moreira, morreu na última quinta-feria, 2, aos 89 anos. A assessoria de imprensa do ex-apresentador do “Jornal Nacional” informou à Jovem Pan que Célio enfrentava um câncer no intestino e faleceu em decorrência da doença em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por conta da Covid-19, a cerimônia e o enterro serão restritos. Célio era o irmão caçula de Cid e sua voz ficou conhecida por dublar a Zebrinha do “Fantástico”, que informava o resultado da loteria esportiva na atração dominical durante a década de 1980. O locutor também foi a voz do misterioso “Sombra”, no extinto “Jornal de Vangarda”.

Nas redes sociais, Cid lamentou a morte do irmão: “Perdi uma parte de mim. Meu irmão foi meu melhor amigo, parceiro de bons momentos. Célio cumpriu seu papel aqui na Terra. Foi um grande ser humano. Profissional talentoso, brilhou em importantes canais de comunicação. Vá com Deus, meu irmão, um dia nos encontraremos novamente. Meus sentimentos a minha cunhada”. “Meus sentimentos”, comentou o jornalista Evaristo Costa na publicação. “Meus sentimentos! Deus conforte os familiares e amigos”, escreveu o apresentador Celso Portiolli. Já o ator Ary Fontoura deixou emojis de coração partido na publicação.