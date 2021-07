Após pedido de interdição pelos filhos, Cid Moreira e esposa publicam vídeo: ‘Tomando providências’

Nas redes sociais, o apresentador disse que Fátima Moreira, com quem está junto há quase 21 anos, cuida dele, mas que ele tem autoridade na casa

O apresentador Cid Moreira, 93, e sua esposa, Fátima Moreira, foram Às redes sociais para desmentir as acusações feitas pelos filhos de Cid, Roger e Rodrigo, de que o pai estaria sendo mantido em cárcere privado e tendo a liberdade limitada pela companheira. Segundo informações do portal UOL, um processo que pede a interdição de Cid e a prisão de Fátima foi protocolado nesta quarta-feira, 21, na vara da família de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na peça, os filhos de Cid também dizem que ele não tem condições de administrar seus bens e dizem que Fátima teria se casado com o apresentador “por interesses econômicos”. “Têm-se notícias que a mesma agride o idoso, deixa sem medicação, comida vencida ou estragada por 15 dias em pleno cárcere privado, e o pior, sem a sua presença ela some para fazer compras e se enturmar com os amigos”, diz um trecho do documento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal aparece junto e rebate as acusações de maus-tratos. “Você foi a minha escolhida. Quem cuida de mim é você. É claro que a minha opinião sempre prevalece aqui. Se não eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade. […] Acima de tudo nós estamos ligados pelo amor”, diz Cid para Fátima. Ela, por sua vez, diz que “os meninos”, se referindo aos filhos do companheiro, têm suas próprias histórias para resolver e afirma que tomaram providências. “Estamos acionando os advogados. Estamos tomando providências e nos defendendo, sim. Estamos em paz. Tristes, mas em paz. Tudo vai passar”, conclui Fátima.