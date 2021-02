Morre irmão de Dayane Mello, brasileira do ‘Big Brother’ Itália, vítima de acidente de carro

Modelo decidiu continuar no reality show, pois não conseguiria voltar para o Brasil

A modelo Dayane Mello, brasileira que chamou atenção por ser a primeira finalista do “Gran Fratello VIP” (versão italiana do “Big Brother”), perdeu seu irmão mais novo, Lucas Mello, que sofreu um acidente de carro em Lontras, Santa Catarina, segundo foi divulgado pela assessoria de imprensa da artista. A participante do reality italiano chegou a ser chamada no confessionário para receber a notícia com todos os cuidados necessários. Mesmo abalada, ela decidiu continuar no jogo, pois não conseguiria viajar para o Brasil. “Dayane recebeu a notícia e o grave luto que a atingiu e, naquele momento, resolveu voltar para casa [do ‘Gran Fratello’] para receber o abraço das pessoas que a amam”, diz um post no Twitter oficial do reality. Após receber a notícia, a modelo voltou para o jogo, contou o que tinha acontecido e recebeu o apoio dos demais confinados. A notícia da morte de Lucas também foi comentada pelos administradores das redes sociais de Dayane: “Lamentamos que é verdadeira a informação. Pedimos que dediquem pensamentos positivos a Dayane e sua família. Vamos nos conectar, ficar o mais próximo possível e continuar a dar a todo o afeto que ela precisa”.

