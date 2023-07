Morre Leny Andrade, estrela do jazz brasileiro, aos 80 anos

Artista, que era amiga do cantor americano Tony Bennett, recebeu homenagens de famosos

Reprodução/Instagram/lenyandradeoficial Leny Andrade morreu na manhã desta segunda-feira, 24, aos 80 anos



A cantora Leny Andrade, estrela do jazz brasileiro, morreu nesta segunda-feira, 24, aos 80 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista: “A diva do jazz brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nesta manhã, cercada de muito amor.” A causa da morte não foi divulgada. No mês passado, a cantora foi internada em Jacarepaguá com insuficiência respiratória e, após exames, foi diagnosticada com pneumonia. Ela recebeu alta no final de junho. A artista era amiga do cantor americano Tony Bennett, que morreu na semana passada. Nas redes sociais, ela foi homenageada por vários artistas. “O Brasil acaba de perder Leny Andrade. Leny Andrade já levou a música brasileira a 48 países. É consagrada internacionalmente. Ela era tão, mas tão poderosa que costumava ter Tony Bennett na plateia de alguns dos muitos shows que fez em templos do jazz de Nova York. Brilhou, alcançou lugares incríveis. Foi ouvida, tocada e muito reproduzida. Em seus últimos anos de vida vivia muito bem cuidada pelo Retiro dos Artistas. Que ela descanse em paz. Obrigada por tudo que você fez por nossa música, Leny. Meus sentimentos à família, amigos e fãs”, publicou a atriz Zezé Motta. “Esteja em paz”, escreveu o rapper Mano Brown. “Uma grande perda! Meus sentimentos à família”, acrescentou a atriz Inez Viana.