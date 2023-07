Morre neto de Robert De Niro aos 19 anos

Filha mais velha do ator lamentou a perda do filho, Leandro, nas redes sociais: ‘Não sei viver sem você’

Reprodução/Instagram/robert_de_niro_offical Leandro era filho de Drena De Niro e neto do ator Robert De Niro



Leandro De Niro Rodriguez, neto do ator Robert De Niro, morreu aos 19 anos. A informação foi divulgada pela mãe do jovem, Drena De Niro, na madrugada desta segunda-feira, 3, em suas redes sociais. “Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além das palavras ou descrição desde o momento em que te senti em minha barriga. Você tem sido minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida. Eu gostaria de estar com você agora. Eu queria estar com você. Não sei viver sem você, mas vou tentar continuar espalhando o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe”, escreveu a filha mais velha de Robert em um post no Instagram. “Você foi tão profundamente amado e apreciado e eu gostaria que apenas o amor pudesse ter salvado você. Sinto muito, meu bebê.” A causa da morte não foi divulgada e o protagonista de “O Irlandês” ainda não se manifestou sobre a partida do neto. Leandro era filho de Drena com o escultor Carlos Mare, que também se manifestou: “Palavras não são suficientes para expressar a alegria que ele nos deu ou a perda que agora sofremos em nossas famílias. Ele é filho de Deus agora. Nesta lua cheia, seu espírito ilumina o que não podia ser visto no escuro”.