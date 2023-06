Al Pacino exigiu teste de DNA ao descobrir que namorada de 29 anos estava grávida

Ator está com 83 anos e acreditava que não poderia mais ter filhos; ele será pai pela quarta vez

Divulgação/ Amazon Prime Ator e diretor tem três filhos e não esperava mais um aos 83 anos



O ator Al Pacino, de 83 anos, será pai pela quarta vez e ficou em choque com a notícia. O astro de Hollywood namora a produtora de cinema Noor Alfallah, de 29 anos, desde 2020 e, segundo o tabloide Mirror, ele teria exigido um teste de DNA após descobrir que Noor estava grávida. Al Pacino acreditava que não poderia mais ter filhos por alguns problemas médicos que enfrentou. Noor já está com oito meses de gravidez e o ator só teria descoberto o novo filho após dois meses de gestação. Ele tem dois filhos com a atriz Beverly D’Angelo e um com a coach Jan Tarrant. Noor também já foi ligada por possíveis relacionamentos com Clint Eastwood e Mick Jagger. Amigo de Al Pacino, o ator Robert De Niro também foi pai recentemente aos 79 anos.