Morre o jornalista Bob Floriano aos 64 anos

Comunicador havia sido diagnosticado com uma leucemia; locutor gravou mais de 90 mil comerciais das Casas Bahia

Reprodução/Instagram/@bobfloriano Notícia da morte foi divulgada pela Voz Up, plataforma de aulas de locução profissional, nas redes sociais



Bob Floriano, jornalista e locutor, morreu aos 64 anos na madrugada desta segunda-feira (4). O comunicador havia sido diagnosticado com uma leucemia, de acordo com a rádio CBN. A notícia da morte foi divulgada pela Voz Up, plataforma de aulas de locução profissional, nas redes sociais. Ele era casado com Viviane Faustini e deixou duas filhas. O jornalista começou sua carreira em 1980, trabalhando como locutor na Rádio Cidade. Também trabalhou como locutor em canais como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment.

De 1998 a 2000, ele participou do Fala Brasil, da Record. Bob também esteve à frente do programa ShopTour. Bob Floriano chegou a ser entrevistado por Jô Soares em 2015 depois de ter sua voz em mais de 90 mil comerciais das Casas Bahia. O jornalista também escreveu o livro Quem Fala Bem, Vende Mais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias