Morre Peppino Di Capri, autor de ‘Champagne’, aos 86 anos

Família não informou a causa da morte, enquanto a imprensa italiana informa que ele enfrentava 'uma longa doença'

O cantor e compositor Peppino di Capri morreu neste sábado (11) em Villa Castiglione, na ilha de Capri, aos 86 anos. A morte foi anunciada no perfil do artista, com a mensagem “tchau, Peppino”. A família não informou a causa da morte, enquanto a imprensa italiana informa que ele enfrentava “uma longa doença”

Giuseppe Faiella, também conhecido como Peppino di Capri, nasceu na ilha de Capri em 27 de julho de 1939. Ele é autor de grandes sucessos da música italiana do século 20, como Champagne e Il Sognatore. Ele deixou três filhos: Igor (do primeiro casamento, com Roberta Stoppa), Edoardo e Dario (com Giuliana Gagliardi).

Em 65 anos de carreira, Di Capri venceu o Festival de Sanremo, o principal da Itália, duas vezes – a primeira, em 1973, com Un grande amore e Niente più e a segunda, em 1976, com Non lo faccio più. Ele também venceu o Festival de Nápoles em 1970, com Me chiamme ammore.

Di Capri começou a carreira no final da década de 1950. Em 1958, junto com Ettore Falconieri, Pino Amenta, Mario Cenci e Gabriele Varano, formou o grupo Capri Boys. Na Ischia, eles chamam a atenção de um dirigente do mercado fonográfico – de Cenci vem a recomendação de mudar o nome do grupo para “Peppino di Capri e i suoi Rockers” (Peppino e seus roqueiros, em português).

Daí nasce o sucesso do italiano. Em 1965, ele participou da turnê italiana dos Beatles, que consolidou a carreira de Di Capri. O italiano veio ao Brasil pela primeira vez em 1961, no Teatro Record, e esteve pela última vez no país em março de 2019, num show em parceria com Zizi Possi. A última aparição pública de Peppino foi em 2023, no festival de Sanremo, como convidado de honra.

“A voz de Peppino di Capri acompanhou as noites de muitas gerações de italianos, traçando um vínculo indissolúvel com a sua amada ilha, onde nasceu e onde passou os últimos dias de sua vida“, disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

“Caro Peppino, com você perdemos não apenas um amigo sincero e generoso, mas também um símbolo de uma Itália que contou sua história através de suas canções, acompanhando gerações inteiras desde o final da década de 1950 até hoje”, escreveu Aurelio de Laurentiis, produtor de cinema e presidente do Napoli, clube de futebol campeão italiano da temporada 2024/2025.