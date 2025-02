Morte de Michelle Trachtenberg é classificada como ‘indeterminada’

De acordo com a legislação de saúde pública, as famílias têm o direito de optar por não realizar esse a autópsia por motivos religiosos

Reprodução/Instagram/@MichelleTrachtenberg Michelle Trachtenberg morreu no dia 26 de fevereiro aos 39 anos



A morte de Michelle Trachtenberg foi classificada como “indeterminada” devido à recusa da família em permitir uma autópsia. De acordo com a legislação de saúde pública, as famílias têm o direito de optar por não realizar esse procedimento por motivos religiosos. Assim, a certidão de óbito não apresentará a causa do falecimento, e o médico legista limitou-se a um exame externo do corpo. A atriz, famosa por seus papéis em “Buffy: A Caça-Vampiros” e “Gossip Girl”, faleceu aos 39 anos, sendo encontrada por sua mãe. Há rumores de que complicações decorrentes de um transplante de fígado possam ter contribuído para sua morte, embora essa informação não tenha sido confirmada.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Trachtenberg iniciou sua trajetória artística aos 3 anos e ganhou notoriedade com “As Aventuras de Pete e Pete”. Sua atuação como a antagonista Georgina Sparks em “Gossip Girl” consolidou sua carreira na televisão. Em 2021, ela se destacou ao se manifestar contra Joss Whedon, o criador de “Buffy”, que foi alvo de diversas acusações de comportamento abusivo. A perda de Michelle Trachtenberg deixa um legado significativo na indústria do entretenimento, onde sua presença e talento foram amplamente reconhecidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA