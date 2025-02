Sarah Michelle Gellar, Blake Lively, Ed Westwick e outros artistas lamentam a morte de Michelle Trachtenberg

Atores usaram as redes sociais para homenagear a atriz que morreu na quarta-feira (26); causa da morte foi dada como ‘indeterminada’

Divulgação Michelle Trachtenberg e Sarah Michelle Gellar em Buffy: A Caça-Vampiros



Sarah Michelle Gellar expressou seu pesar nas redes sociais nesta quinta-feira, 27, pela morte de Michelle Trachtenberg, sua irmã na série ‘Buffy: A Caça-Vampiros’. A atriz, que tinha 39 anos, faleceu na quarta-feira, 26, e a causa do falecimento ainda não foi revelada. Em uma mensagem tocante, Gellar declarou: “Michelle, me escute. Escute. Eu te amo. Eu vou te amar para sempre. O mais duro neste mundo é viver nele e eu viverei. Serei corajosa e eu viverei por você”. Alyson Hannigan, que interpretou Willow na mesma produção, também prestou suas condolências. “Estou profundamente triste com a notícia da morte de Michelle. Ela trouxe uma energia amorosa para o set de Buffy. Meus sentimentos à família e aos amigos de Michelle”, afirmou. David Boreanaz, que interpretou Angel na série de vampiros afirmou: “Muito triste. Notícia horrível. Descanse em paz. Minhas orações a ela e à família”.

Alyson Hannigan, que também trabalhou com Michelle Trachtenberg em ‘Buffy: A Caça-Vampiros’, resgatou diversas fotos ao lado de Trachtenberg e escreveu: “Profundamente triste pela notícia do falecimento de Michelle. Ela trazia uma energia adorável ao set de ‘Buffy”. Quem também lamentou a morte da atriz foram os atores de Gosspi Girl. Ela interpretou a Georgina. Blake Lively, escreveu: “Tudo o que fazia, fazia a 200%. Era quem mais ria da piada de alguém, desafiava a autoridade quando achava que algo não estava bem, preocupava-se imenso com o seu trabalho e tinha orgulho em fazer parte desta comunidade e desta indústria, apesar do quão doloroso era, por vezes”, disse Blake. Ed Westwick, o eterno Chuck Bass, foi um dos primeiros a prestar homenagens à antiga colega de set. “Muito triste ao saber do falecimento de Michelle Trachtenberg. Envio minhas orações”, ele escreveu nos stories de sua conta do Instagram, acrescentando uma imagem de Trachtenberg na série.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA