MPRJ recebe 690 denúncias sobre influenciadoras que entregaram banana e macaco de pelúcia para crianças negras

Mãe e filha, Nancy Gonçalves e Kérollen Cunha têm mais de 13 milhões de seguidores em perfil no TikTok, rede na qual o vídeo foi publicado

Reprodução/Instagram @kerollenenancy_ Dupla formada por mãe e filha tem mais de 13 milhões de seguidores no TikTok



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recebeu 690 denúncias até esta quarta-feira, 31, sobre um vídeo no canal do Tiktok das influenciadoras Nancy Gonçalves e Kérollen Cunha, mãe e filha respectivamente. No material, as duas criadoras de conteúdo dão uma banana e um macaco de pelúcia para duas crianças negras. O vídeo teve grande repercussão nas redes sociais, com diversos internautas criticando as influenciadoras pelo material. Segundo o MP-RJ, a notícia foi distribuída para a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, que irá analisar o caso e tomar as medidas cabíveis. No TikTok, a dupla tem mais de 13 milhões de seguidores e quase 214 milhões de curtidas em seus vídeos. No Instagram, o número de seguidores é de 1,1 milhão. A última publicação nas redes sociais da dupla foi feita no Instagram há dois dias e os comentários das postagens foram desativados. A Jovem Pan entrou em contato com a equipe das influenciadoras, mas não obteve retorno até o momento da publicação da reportagem. O espaço segue aberto.