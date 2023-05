Geraldo Luís rompe com a Record TV após 16 anos de emissora

Empresa disse que a demissão do apresentador do ‘Balanço Geral’ aconteceu ‘em comum acordo’

Reprodução/Record TV Geraldo Luís trabalhou na Record TV por 16 anos



O apresentador Geraldo Luís deixou a Record TV após 16 anos de empresa. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 31, pela própria emissora. “Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data”, informou a Record em nota enviada à Jovem Pan. Nas mais de duas décadas em que esteve na empresa de comunicação, Geraldo apresentou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Ele se destacou no “Balanço Geral” de São Paulo e, em 2009, ganhou um programa solo chamado “Geraldo Brasil”. O jornalista migrou para os domingos da Record em 2014, quando foi escolhido para comandar o “Domingo Show”. Ele ficou na atração até 2019 e, em 2021, ganhou um programa noturno chamado “A Noite é Nossa”. A produção, no entanto, não foi bem de audiência e ele retornou ao “Balanço Geral”, só que desta vez para apresentar apenas a edição da manhã e, posteriormente, somente a edição especial de sábado. Até o momento, o apresentador não se manifestou sobre sua demissão. Nas redes sociais, ele apenas publicou nesta manhã um post que diz: “Tem gente que só apoia depois que dá certo, não seja essa pessoa nunca”. Na legenda, ele acrescentou: “A vida tem gente boa e gente aproveitadora que nos ensina… a ficar longe delas! Se defenda dos ‘atores de plantão’ eles são sugadores de energia”.