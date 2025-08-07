‘Mudei a cabeça’, diz Thiago Nigro sobre casamento em comunhão total de bens com Maíra Cardi
Empresário reconheceu que sua decisão vai na contramão do que costuma ser recomendado no meio empresarial, especialmente por conta dos riscos trabalhistas que podem afetar o patrimônio do casal
Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, explicou nessa quarta-feira (6), a decisão de se casar com Maíra Cardi em regime de comunhão total de bens. O influenciador financeiro, que teve sua fortuna estimada em cerca de R$ 22 milhões em 2022, usou uma caixinha de perguntas nas redes sociais para abordar o assunto, que chamou atenção desde o casamento com a coach de bem-estar.
Segundo ele, a escolha representa uma mudança de mentalidade. “Não é assim que eu pensava, mas de alguns anos pra cá mudei minha cabeça”, escreveu. Para Nigro, um casal deve estar “alinhado na mesmíssima direção e sem conflito de interesse”, o que, para ele, vai além de uma simples parceria: “tem que ser um só”.
Em vídeo, o empresário reconheceu que sua decisão vai na contramão do que costuma ser recomendado no meio empresarial, especialmente por conta dos riscos trabalhistas que podem afetar o patrimônio do casal. “Quando você tem algum problema grande, ele geralmente passa para o cônjuge”, explicou.
Ainda assim, fez questão de assumir o risco. “Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens, ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso”, afirmou, ressaltando que a escolha foi guiada pelo que acredita sobre o propósito do casamento.
“Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou sobre amor de fato?”, questionou.
Ele completou a reflexão dizendo que, para ele, não faz sentido dividir tudo com alguém e deixar o dinheiro fora dessa equação. “Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra.”
Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união civil em agosto de 2023, em uma cerimônia íntima. Antes disso, já haviam feito uma celebração simbólica. Em 2024, o casal renovou os votos com uma nova festa, realizada em um resort no interior de São Paulo para amigos e familiares. A coach está à espera de seu primeiro filho com Nigro.
