Mulher Abacaxi rebate críticas após casamento acabar por ela desfilar com seios à mostra: ‘Massacrada’

Rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói disse que muitos seguidores estão dizendo que ela trocou um relacionamento de sete anos pelo Carnaval

Reprodução/Twitter/portaldosambarj Mulher Abacaxi desfilou como rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói



A caminhoneira e empresária Marcela Porto, também conhecida como Mulher Abacaxi, rebateu nesta quarta-feira, 22, as críticas que tem recebido após o fim do seu casamento. O marido da rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói saiu de casa após ela desfilar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, com os seios totalmente à mostra. Em um vídeo publicado no Instagram, Marcela disse que está sendo duramente criticada, mas sua melhor amiga flagrou seu ex-marido curtindo o Carnaval. “Ela mandou uma mensagem para mim [dizendo] que meu marido estava na Lapa, para quem conhece o Rio de Janeiro [essa região] é um point de pegação, em uma mesa cheia de mulheres. O que acontece? Eu que estou sendo massacrada na internet, [estão dizendo] que deixei um casamento de sete anos por causa de Carnaval”, desabafou a caminhoneira. “Gente, por favor, menos. Vamos respeitar também os meus direitos.” Anteriormente, a Mulher Abacaxi explicou que esqueceu parte da sua fantasia em casa e, por isso, acabou mostrando tudo na avenida. Ela disse que não avisou seu então marido porque sabia que ele não ia gostar. No dia seguinte ao desfile, o parceiro da rainha de bateria saiu de casa. “Não deixo de fazer nada por homem, porque amanhã ou depois, eles metem o pé na nossa bunda. Não vão pensar duas vezes em que são sete anos de casados. Nada disso. Não fiz nada demais”, declarou na ocasião.