Daniela Mercury se manifesta após confusão com Anitta no Carnaval de Salvador; confira

Polêmica começou após funkeira carioca atrapalhar o trio elétrico da Rainha do axé

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Daniela Mercury foi uma das sensações do Carnaval de Salvador em 2023



Daniela Mercury se envolveu em uma polêmica com Anitta antes de subir no trio elétrico e comandar o “Bloco Crocodilo”, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na última segunda-feira, 20. A cantora baiana afirmou que os mais novos deveriam respeitar os artistas veteranos, após a funkeira carioca ter começado a cantar antes da hora e atrapalhar seu trio. Depois do entrevero, a Rainha do axé contemporizou e explicou o mal-entendido. “Eu nem tinha entendido que era a Anitta que estava ali. O que tem acontecido frequentemente é que os vocais entram um no outro. Isso é costume de quem não faz carnaval em Salvador, pois nos outros lugares do Brasil, o trio sai sozinho, um trio leva um milhão e meio de pessoas, dois milhões… Aqui são 100 trios, tá todo mundo saindo no mesmo lugar”, declarou em conversa com jornalistas.

Apesar do clima chato, Daniela Mercury tratou de ressaltar que é amiga de Anitta e destacou que o incidente não abalou a relação entre elas. “Os baianos sabem lidar com isso, os trios elétricos são muito potentes, mas os que estão chegando vão aprender aos poucos. Eu sou amiga dela, quero bem, tudo certo, é só uma questão da lógica do carnaval. Eu nem sabia que era ela que estava atrás”, afirmou a veterana, minimizando a situação.