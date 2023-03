Mulher de Arlindo Cruz desabafa após críticas, e namorado ‘some’ das redes sociais

Babi Cruz afirmou que não vai admitir ser tratada como vilã e enfatizou que todos a sua volta sabem que sua prioridade sempre será cuidar da saúde do sambista

Reprodução/Instagram/babicruz10 Babi Cruz cuida do marido, Arlindo Cruz, desde que ele sofreu um AVC em 2017



A empresária Babi Cruz decidiu se posicionar após ser criticada por assumir namoro com André Caetano estando casada com o cantor Arlindo Cruz. O sambista vive sob os cuidados da esposa desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e ficou com várias sequelas. Em nota, Babi afirmou que cuidar do marido continua sendo sua prioridade. “Todos que me conhecem sabem de todos os esforços aos quais eu nunca os medi, desde quando aconteceu a tragédia na minha família, com a doença do Arlindo. A partir daquele momento, me fortaleci para viver 24 horas em total dedicação a esta pessoa maravilhosa, que me ajudou a construir tudo que mais valioso tenho, digo [meus filhos]: Arlindo Neto e Flora Cruz”, comentou. “Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde dele e sempre será.”

No desabafo, a empresária ressaltou que de 2017 para cá não foi um período fácil. “Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, tudo o que passei nesses últimos anos, fui ao fundo do poço e lá me revitalizei para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs.” Babi também deixou claro que não tomou a decisão de assumir uma nova relação de uma hora para outra. “O meu amor e do Arlindo transcendeu todas as formas de amar, nosso castelo não foi construído em cima de areia movediça, nossos pilares são muito mais fortes do que tudo o que qualquer um possa imaginar. Hoje seguimos nos amando, com todas as barreiras que nos impedem de sermos um casal, mas, seguiremos adaptando o nosso amor até o fim dos nossos dias.”

Babi então explicou: “Enquanto tive esperança da reversão no quadro clínico e neurológico do Arlindo, de alguma possível melhora e recuperação para que eu pudesse ter qualquer relação com o meu marido, nunca passou pela minha cabeça ter outro homem em minha vida. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de ser uma mulher cheia de vida”. Assim que o namoro se tornou público, o casal passou a ser alvo de ataques virtuais e, após Babi se posicionar, seguidores notaram que André apagou absolutamente tudo do seu Instagram, incluindo a foto de perfil. Veja: