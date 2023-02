Mulher de Arlindo Cruz recebe apoio após assumir novo relacionamento: ‘Hora de cuidar dela’

Babi Cruz cuida do sambista desde 2017, quando ele sofreu um AVC que deixou várias sequelas

Reprodução/Instagram/babicruz10 Arlindo Cruz ficou com sequelas após sofrer um AVC em 2017 e Babi Cruz cuida do marido desde então



A empresária Babi Cruz, que é casada com o cantor Arlindo Cruz, está recebendo apoio nas redes sociais após sofrer uma onda de ataques virtuais por assumir um novo relacionamento. A empresária está começando um namoro com André Caetano, que conheceu no ano passado no período das eleições, quando concorreu no Rio de Janeiro para deputada estadual. Babi disse ao Em Off que está na hora dela pensar em si mesma, mas enfatizou que Arlindo continua sendo sua prioridade. O sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017 que o deixou com várias sequelas, e Babi cuida do marido desde então. Em maio do ano passado, a empresária e o cantor renovaram os votos celebrando 10 anos de casados e 36 de união. Após o novo relacionamento se tornar público, a ex-porta-bandeira sofreu diversos ataques de pessoas que disseram que Arlindo está acamado, porém continua vivo.

Por outro lado, a mulher do sambista também passou a receber muito apoio nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 24, ela chegou a compartilhar posts de seguidores que saíram em sua defesa. Em um deles, a pessoa escreveu: “A mulher cuidou do cara por seis anos. Chegou a hora de cuidar dela”. Em outra publicação, uma mulher disse: “Máximo respeito, Babi! Viva o amor! As mulheres pretas quando doentes geralmente são abandonas. Eu já vivi e sei como é ser invalidade como ser humano por doença”. A repercussão desse novo relacionamento foi tanta que o nome de Arlindo, que foi enredo da escola de samba Império Serrano no Carnaval deste ano, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta e muitas pessoas estão defendendo Babi das críticas. Veja:

Babi Cruz eu te venero!! Todo mundo merece ser feliz e você merece tudo de melhor no mundo! Salve você, salve Arlindo Cruz! https://t.co/9Hto0KOTL9 — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) February 24, 2023

Arlindo teve o AVC em 2017, depois de 6 ANOS a Babi se permitiu viver a vida dela e o pessoal caindo em cima por ela ainda estar casada no papel. O mais importante que é cuidar ele, ela segue fazendo, mas é injusto demais não querer que ela siga em frente. — Alice Mello (@a_tmello) February 24, 2023

Gente, vcs nem estão em estado vegetativo igual ao Arlindo e aceitam agressão, chifre, abusos diversos do bofe de vcs. Parem de ficar falando merda da Babi!

Ngm sabe o q se passa na vida deles e ponto. Cada um faz o q quer da própria vida e Deus cobra, se tiver q cobrar! — Mayara Brenda (@brandao_mayb) February 24, 2023

A mulher sustentou muito B.O nesse casamento com o Arlindo ainda em saúde, cuidou do cara em tempo integral durante mais de 6 anos pós AVC. Hoje ele está minimamente consciente e mal expressa o que sente. Foi e tá sendo mulher pra caralho e ainda tem que escutar merda de criança https://t.co/WSVvKeBrJb — Sir Baudelaire (@AKbunnyhop) February 24, 2023

Eu não julgo. Infelizmente Arlindo não se recupera, mais, vive em estado vegetativo. E Babi já segurou muita barra quando ele tinha saúde. Drog4s, filho fora do casamento, muito chifre e mesmo assim cuida dele há 7 anos. Que ela seja muito feliz! https://t.co/L9eiTIlmg2 — ★Priscila Inácia ⭐❤️🇧🇷 (@prirodriguesofc) February 24, 2023

A Babi Cruz tá há ANOS se dedicando EXCLUSIVAMENTE ao Arlindo, sem contar que antes do AVC já segurava um monte de B.O com vício, traição, criando filho e os caralho. A gente ama Arlindo, mas ngm é santo. Aí ela tá namorando e é gongada? Meus amigos vocês precisam se tratar!!!! — Júlia B (@aquelaprofe) February 24, 2023