Mulher de Faustão homenageia enteada após casamento

Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, fez uma homenagem à enteada, Lara Silva, após o casamento dela com o apresentador Julinho Casares. A cerimônia aconteceu no sábado (20), em São Paulo, na mansão da família. “Ontem (sábado) foi dia de celebrar a união desse casal. Lara, que convivo desde os 3 anos e que vi crescer e se tornar essa mulher cheia de virtudes e beleza em todos os sentidos. É lindo ver o amor e a união que João e Rodrigo têm com você”, escreveu Luciana nas redes sociais, citando os filhos que tem com Faustão.

Ela também destacou a presença de Julinho na vida familiar: “E Julinho, o melhor presente que poderia ser pra toda nossa família. A amizade que ele tem com seus irmãos é emocionante. Pais sempre desejam que os filhos sejam sempre unidos e tenho certeza que Julinho veio pra somar ainda mais nessa dinâmica. Sejam muito felizes! Que a alegria de ontem perdure por toda vida”.

Faustão na cerimônia

O apresentador, de 75 anos, participou do casamento da filha, mesmo em meio ao processo de recuperação de saúde. Ele chegou em cadeira de rodas, sendo acompanhado pelos filhos João e Rodrigo.

Fausto Silva passou por diversos procedimentos médicos nos últimos anos. Em 2023, fez um transplante de coração; em 2024, um de rim. Em 2025, ficou três meses internado para tratar uma infecção bacteriana grave que resultou em um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Ele recebeu alta em 28 de agosto e continua em casa, com fisioterapia e acompanhamento médico. No início de setembro, o filho João afirmou que o apresentador “está bem” e deve apresentar melhora gradual nos próximos meses.

*Com informações do Estadão Conteúdo

