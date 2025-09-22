Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Carolina Dieckmmann comemora 47 anos com festa no Rio de Janeiro

Carolina Dieckmmann comemora 47 anos com festa no Rio de Janeiro

Evento contou com a presença de diversos atores do elenco de ‘Vale Tudo’, incluindo Taís Araújo, Débora Bloch e Paolla Oliveira

  • Por da Redação
  • 22/09/2025 14h56
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@loracarola Carolina Dieckmmann comemora aniversário de 47 anos com festa Atualmente, atriz vive Leila em 'Vale Tudo'

Carolina Dieckmmann celebrou seu aniversário de 47 anos em uma animada festa realizada no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversos atores do elenco de “Vale Tudo“, da Globo, incluindo Taís Araújo, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão e Alice Wegmann.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Além disso, amigos próximos da atriz, como Ingrid Guimarães, Amora Mautner, Andréia Sadi e Flora Gil, também compareceram à comemoração.

Leia também

Samuel Rosa mostra a primeira foto da caçula recém-nascida
Atriz grita em entrevista, assusta apresentadoras de telejornal e vira meme

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >