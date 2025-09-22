Carolina Dieckmmann comemora 47 anos com festa no Rio de Janeiro

Evento contou com a presença de diversos atores do elenco de ‘Vale Tudo’, incluindo Taís Araújo, Débora Bloch e Paolla Oliveira

Carolina Dieckmmann celebrou seu aniversário de 47 anos em uma animada festa realizada no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversos atores do elenco de “Vale Tudo“, da Globo, incluindo Taís Araújo, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Humberto Carrão e Alice Wegmann.

Além disso, amigos próximos da atriz, como Ingrid Guimarães, Amora Mautner, Andréia Sadi e Flora Gil, também compareceram à comemoração.

