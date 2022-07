Mulher de Stênio Garcia revela que ator está com problema de saúde após ser acusada de agressão

‘Quem está me chamando de violenta, de grossa, de estúpida, de nojenta, fiquei aqui no meu lugar, sem dormir todas as noites’, declarou Marilene Saade

Reprodução/RedeTV! Marilene Saade explicou por que foi explosiva ao ver Stênio Garcia sem máscara



Marilene Saade, mulher do ator Stênio Garcia, foi alvo de duras críticas após invadir uma entrevista do artista para obrigá-lo a colocar a máscara de proteção facial com receio da Covid-19. Nas redes sociais, ela foi acusada de agredir o marido, que completou 90 anos em abril deste ano. Com a repercussão, ela postou um vídeo explicando por qual motivo foi explosiva com o ator ao vê-lo sem máscara. “Ele está com um problema no coração que a gente não está conseguindo encontrar. Ele já passou por mais de 10 exames”, falou Marilene. “Ele foi proibido terminantemente de ir à academia e a qualquer lugar porque ele está com um problema desde o dia que ele fez 90 anos de idade.” O que Stênio possui no coração ainda é um mistério e ele precisará passar por mais exames para tentar descobrir o que está desregulando sua pressão arterial. Um bloqueio atrioventricular nível um já foi identificado em um exame, mas é necessário descobrir se há um bloqueio de terceiro grau para colocar um marca passo.

Stênio sofria de pressão alta, mas no dia do seu aniversário de 90 anos passou mal porque estava com a pressão baixa. Segundo Marilene, depois disso, o ator teve um apagão na rua e caiu em cima dela. “Uma pessoa que é hipertensa deixou de ser hipertensa da noite para o dia e ficou hipotensa e a hipotensão mata, tal como a hipertensão”, comentou. Como ficou com a pressão baixa, Stênio precisou parar de tomar o remédio de hipertensão que utilizava há mais de 30 anos. Como o marido está desde então sem a medicação, Marilene disse que acorda de uma em uma hora para aferir a pressão do ator, pois tem receio da pressão dele subir e causar um AVC. No vídeo que postou no Instagram, ela também explicou por que eles participaram de um evento mesmo Stênio possuindo uma recomendação médica para não sair de casa.

“A gente gostava demais da Nicette [Bruno] e ambos os livros [que estavam sendo lançados] eram em homenagem a ela. Eu falei para os médicos que ele queria muito ir e eles me deram uma incumbencia: não deixar ele tirar a máscara nem em uma fração de segundo. Eu jurei para três médicos, o clínico, o nefrologista e o cardiologista, que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento. Ainda brincaram: ‘Mas você vai ao banheiro masculino?’. Falei não, mas disse que ele não ia tirar. Ele sabia disso e jurou de pés juntos que não ia tirar. Não acho que ele tenha tirado por mal, ele sabia que se tirasse ou eu ou a secretária dele ia colocar na marra porque era ordem médica”, falou Marilene, que também rebateu as críticas que está recebendo. “Quem está me julgando, manda um enfermeiro para cá para eu poder dormir uma só noite. Quem está me chamando de violenta, de grossa, de estúpida, de nojenta, fiquei aqui no meu lugar, sem dormir todas as noites.” Por fim, ela enfatizou que agiu dessa forma porque tem medo de perder o marido.