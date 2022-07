Simaria deixa de seguir Simone nas redes sociais e intriga fãs: ‘Será o fim mesmo?’

Cantora também deixou de seguir o perfil oficial da dupla na rede sociais; ela segue afastada dos palcos por ‘determinação médica’ e sua irmã tem cumprido a agenda de shows sozinha

Reprodução/Instagram/simoneesimaria Simaria parou de seguir Simone e a conta oficial da dupla no Instagram



A cantora Simaria deixou os fãs intrigados após eles perceberem que ela deixou de seguir a irmã, Simone, no Instagram. A coleguinha também não segue mais o perfil oficial da dupla Simone e Simaria. A atitude da artista virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 14, e muitas pessoas estão especulando um possível fim da dupla. “Simaria deixando de seguir Simone e a conta da dupla no Instagram… será o fim mesmo? Estou mal”, comentou um seguidor. “É, acho que a dupla Simone e Simaria chegou no fim… que triste”, escreveu outro. “Se a dupla simone e simaria se acabar eu vou ficar muito mal gente, eu preciso viver mais shows, eu preciso abraçar elas, eu preciso de camarim, gosto nem de imaginar”, acrescentou mais um.

Nos stories do Instagram, Simaria postou fotos com o irmão, Caio Mendes, e declarou: “Te amo com toda a minha alma! Que Deus te guarde, meu irmão amado! Uma das pessoas que mais me faz rir na vida”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria da dupla, mas ainda não obteve retorno. Vale lembrar que Simaria não está se apresentando com Simone há cerca de um mês por “determinação médica”. Simone está cumprindo a agenda da dupla sozinha. Esse afastamento dos palcos aconteceu após as irmãs protagonizarem várias polêmicas, incluindo discussões em frente ao público, atrasos de Simaria em shows e declarações dadas pela irmã de Simone que indicaram que existe um clima tenso entre as coleguinhas. Nos bastidores da sua festa de 40 anos, por exemplo, Simaria declarou que não queria ganhar um “presente de milhões” de Simone e que a única coisa que pediu para irmã foi para ela cantar a música Amiga com ela na festa.

a simaria deu unf na simone, será que vem aí o fim da dupla 🤔 — maria. (@malicomentts) July 14, 2022

Simaria parou de seguir Simone no Instagram, tô sem acreditar que o fim da dupla é real, eu não aceitooooo 😢 — Cel (@ceelhiran) July 14, 2022

https://twitter.com/stebayys/status/1547415359640199173

simaria deixando de seguir simone e a conta da dupla no instagram…. será o fim mesmo? tô mal pic.twitter.com/i6R4q9uUk0 — Adriana Esteves tem 52 anos.É isso (@marycar__) July 14, 2022

eu faço brincadeiras e tudo mais, porém se a dupla simone e simaria se acabar eu vou ficar muito mal gente, eu preciso viver mais shows, eu preciso abraçar elas, eu preciso de camarim, gosto nem de imaginar. — ‏ؘ (@klebineo) July 14, 2022

https://twitter.com/Jonata_Furtado1/status/1547520863632777216

O fim de Simone e Simariahttps://t.co/RTGnNzPoAX — Gabriel Easy Lover (@byelseumel) July 14, 2022