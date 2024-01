Músico, DJ e esposa são encontrados mortos em Los Angeles; suspeita é de overdose

No apartamento, foram encontrados objetos relacionados ao consumo de drogas; confirmação da causa da morte pode levar de 3 a 6 meses

Reprodução/Instagram/@the_soft_moon Esposa do músico "Luis" Vasquez presta homenagem para o artista



Três artistas foram encontrados mortos em um apartamento em Los Angeles na última quinta-feira, 18. O músico Jose “Luis” Vasquez, a artista visual Simone Ling e o DJ John “Juan” Mendez foram vítimas de uma possível overdose de fentanil, um analgésico opioide sintético extremamente potente. A polícia foi acionada pela esposa de Vasquez, que estava preocupada com o bem-estar do marido. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os corpos dos três artistas. Mendez e Ling eram casados e viviam no apartamento, onde foram encontrados objetos relacionados ao consumo de drogas. Os itens foram apreendidos para investigação e o Departamento de Exame Médico do Condado de Los Angeles estima que a confirmação da causa da morte pode levar de 3 a 6 meses.

O capitão Raul Jovel, chefe da Divisão Central da Polícia de Los Angeles, lamentou a ocorrência e afirmou que o departamento investiga cerca de cinco mortes por overdose por dia. A esposa de Vasquez, conhecido como “luz da minha vida”, usou as redes sociais para se despedir do marido. Ela ressaltou que não tinha forças para expressar as razões pelas quais amava o roqueiro. O fentanil é um medicamento opioides utilizado como anestésico em cirurgias e como analgésico para o tratamento da dor. É considerado seguro e eficaz quando administrado corretamente. Pode ser administrado de diversas formas, como injeção, adesivo, pastilha, comprimidos dissolvíveis ou sublinguais e spray nasal. No entanto, ele é extremamente potente e o número de overdoses acidentais e mortes relacionadas ao seu uso tem aumentado.