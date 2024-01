Homem é preso por assédio e perseguição à cantora Taylor Swift em Nova York

É o segundo caso relacionado à artista e ao prédio em uma semana

Testemunhas relataram que o suspeito estava "espreitando" pelas redondezas há mais de um mês



Um homem de 33 anos, identificado como David Crowe, foi preso em Nova York, sob a acusação de assédio e perseguição à cantora Taylor Swift. O suspeito foi detido em frente ao prédio onde a artista mora após assediar moradores da região. De acordo com o comunicado da polícia de Nova York, Taylor não estava no prédio durante o ocorrido. A cantora estava assistindo ao jogo de futebol americano do namorado, Travis Kelce, atleta do Kansas City Chiefs. Este é o segundo caso de assédio relacionado à artista em apenas nesta semana. No sábado, 20, um homem de aproximadamente 30 anos também foi preso após entrar na propriedade e supostamente tentar invadir o apartamento de Taylor.

Testemunhas relataram que o suspeito estava “espreitando” pelas redondezas há mais de um mês e que, em determinado momento, conseguiu invadir o prédio e parar diante da porta do apartamento da cantora. Contudo, Taylor já foi alvo de stalkers diversas vezes. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em 2018, quando um homem conseguiu invadir o apartamento usando uma pá. Na ocasião, ele chegou a usar o chuveiro da cantora e foi encontrado dormindo em sua cama pela polícia. O homem ficou preso por nove meses, mas, após uma nova tentativa de invasão, foi condenado a uma pena de dois a quatro anos de prisão.