Naiara Azevedo presta queixa contra ex-marido por violência doméstica

A cantora Naiara Azevedo procurou uma delegacia em Goiás nesta quinta-feira, 30, para prestar queixa contra o ex-marido, Rafael Cabral, de 38 anos. A artista o denunciou por violência doméstica e ainda pediu uma medida protetiva. Ela relatou que sofreu, em julho deste ano, um “episódio de violência física e ameaça”, além de injúrias e promessas de que o ex “acabaria com sua vida e carreira”, conforme publicado pelo G1. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o boletim fala sobre a relação entre Azevedo e Cabral, que também é profissional, uma vez que ele é o empresário da cantora. Naiara diz que tenta se desvincular do contrato e separar seu patrimônio, mas ainda não estabeleceu a partilha de bens. Rafael ainda teria impedido a ex-BBB de utilizar parte do material para shows que pertenciam aos dois. O relacionamento durou cerca de dez anos, mas chegou ao fim em 2021. Naiara Azevedo ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O site da Jovem Pan tentou contato com Rafael Cabral, mas não obteve respostas. A matéria será atualizada em caso de pronunciamento.