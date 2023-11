Victoria Beckham é a mulher de jogador de futebol mais rica do mundo

Pilar Rubio, esposa do zagueiro espanhol Sergio Ramos, e Anna Lewandowska, companheira de Robert Lewandowski, completam o pódio; ranking foi divulgado pelo jornal britânico ‘The Sun’

Megan Briggs/Getty Images/AFP - 18/10/2023 David Beckham e a mulher Victoria assistem a jogo do Inter Miami, clube do qual o ex-jogador é coproprietário



Victoria Beckham lidera o ranking das mulheres de jogadores de futebol mais ricas do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal “The Sun”. A esposa do ex-jogador David Beckham possui uma fortuna individual de 63,4 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 340 milhões na cotação atual. Em segundo lugar está Pilar Rubio, esposa do zagueiro espanhol Sergio Ramos, que acumulou uma fortuna de 54,4 milhões de euros, cerca de R$ 292 milhões. Já a terceira colocada é Anna Lewandowska, ex-atleta de karatê e esposa do atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, com uma soma de 41,6 milhões de euros (R$ 223 milhões).

As parceiras dos dois principais jogadores de futebol da última década também marcam presença na lista. Antonella Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, ocupa o quinto lugar do ranking, graças a seus contratos com marcas renomadas como Adidas e Stella McCartney. Já Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, conquistou a oitava posição com seus negócios com grifes como Prada, Gucci e Chanel, além de seu documentário biográfico na Netflix.

Confira o ranking:

Victoria Beckham (mulher de David Beckham) – 63,6 milhões de euros (R$ 341 milhões)

Pilar Rubio (mulher de Sergio Ramos) – 54,4 milhões de euros (R$ 292 milhões)

Anna Lewandowska (mulher de Robert Lewandowski) – 41,6 milhões de euros (R$ 223 milhões)

Antonella Roccuzzo (mulher de Lionel Messi) – 18,5 milhões de euros (R$ 99 milhões)

Coleen Rooney (mulher de Wayne Rooney) – 17,4 milhões de euros (R$ 93 milhões)

Ana Ivanovic (mulher de Bastian Schweinsteiger) – 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões)

Georgina Rodríguez (mulher de Cristiano Ronaldo) – 10,4 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)

Perrie Edwards (mulher de Alex Oxlade-Chamberlain) – 8,1 milhões de euros (R$ 43,4 milhões)

Rebekah Vardy (mulher de Jamie Vardy) – 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)