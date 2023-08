Rodrigo Faro estreia lago artificial em sua fazenda e Neymar comenta: ‘O teu pode e o meu não’

Obras envolvendo a estrutura do lago na mansão do jogador foram interditadas por não terem autorização para acontecer; atleta chegou a ser multado

Reprodução/Instagram/ @neymarjr/rodrigofaro Neymar brincou em postagem do apresentador que estreou lago artificial em sua fazenda



O apresentador Rodrigo Faro estreou um lago artificial construído dentro de sua casa. Ele publicou a novidade pelas redes sociais. Neymar ironizou a postagem, dizendo que o lago dele pode se inaugurado, enquanto o dele não. O jogador foi parar na Justiça devdi oa um lago artificial construído em sua mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. “Estreando o lago na casa da fazenda”, publicou Faro. Nos comentários, o jogador ironizou. “O teu pode e o meu não. Muito injusto isso. Vou ter que nadar no seu”, brincou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Em 22 de junho, as obras envolvendo a estrutura do lago foram interditadas pela Secretaria de Meio Ambiente e pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), por não terem autorização para acontecer. O atleta, inclusive, chegou a ser multado em R$ 16 milhões pela obra irregular, mas conseguiu uma autorização para o uso do local. O total da multa se refere a quatro infrações cometidas, sendo elas: realização de obra passível de controle ambiental sem autorização, com valor de R$ 10 milhões; movimentação de terras sem autorização, R$ 5 milhões; descumprimento de embargo imposto (o jogador mergulhou no lago depois de interditado), R$ 1 milhão; e supressão de vegetação sem autorização, R$ 10 mil.