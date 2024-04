Naldo Benny diz que ‘desenrolou’ show de Madonna no Rio de Janeiro

Declaração foi dada no programa ‘Sem Censura’, da TV Brasil, mas cantor não deixou claro se estava brincando ou falando sério; intérprete de ‘Amor de Chocolate’ é conhecido por falas exageradas

Naldo Benny, conhecido por suas declarações polêmicas e sem provas, afirmou recentemente que foi responsável pela vinda da cantora Madonna ao Brasil para um show no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Programa “Sem Censura”, da TV Brasil, o cantor soltou mais uma de suas bombásticas declarações, sem deixar claro se estava falando sério ou apenas brincando. O músico alegou que está “desenrolando” esse acordo. “Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, declarou. O artista é conhecido por suas histórias envolvendo famosos, como o relato de que teria ensinado Bruno Mars a falar português em show ou, ainda, sobre uma suposta amizade com o cantor Chris Brown.”É você que está trazendo a Madonna?”, questionou a apresentadora Cissa Guimarães. “Eu que desenrolei. Fui eu que fiz a ponte para isso acontecer”, continuou o funkeiro, dono do sucesso “Amor de Chocolate”. Após o choque da apresentadora e convidadas, que pediram até ingresso, Naldo respondeu: “Isso é mole de se resolver”.

Veja o trecho em que Naldo fala sobre o show da Madonna

*Com informações do Estadão Conteúdo