Naldo Benny nega ter cobrado R$ 50 por foto com fã: ‘Pura maldade’

Cantor afirmou ter sido descontextualizado e que situação era apenas uma brincadeira

O cantor Naldo Benny se pronunciou sobre o boato de que cobra para tirar foto com fãs. Em um vídeo que viralizou nas redes, o artista aparece dizendo que o valor para aparecer com ele em uma imagem ou vídeo é R$ 50. Segundo Benny, a ocasião se tratava de uma brincadeira. “Nunca cobrei para tirar foto com ninguém, nem vídeo, aquilo era uma brincadeira. Estou recebendo direct das pessoas dizendo que chegou em Londres, na China, na Espanha. Eu já imaginiava, mas estou vindo aqui para trazer a minha verdade sobre essa polêmica, não cobrei R$ 50″, defendeu. “A pessoa que fez o vídeo sabe que é um brincadeira, por pura maldade para ganhar likes e visualizações, postou o vídeo e cortou no momento. Logo na sequência eu falo que é brincadeira.Quem fecha comigo de verdade sabe que eu nunca fiz isso. Tenho anos de carreira, muitas outras pessoas iriam se manifestar. Vou dar mais apoio a quem fecha comigo de verdade e sabe que eu não tenho esse tipo de atitude, traz carinho e vibe positiva. É foda ter que ficar aturando comentário escroto, já li cada coisa que não quero ficar repetindo. O cara que postou vai acertar as contas com Deus”, acrescentou.