Namorado de Luísa Sonza abre o jogo e revela quem tomou primeira atitude: ‘Dei uma estremecida’

Chico Veiga afirmou que a cantora o chamou para assistir a um show de Caetano Veloso em São Paulo: ‘Ela tinha o carinho de saber o que eu gosto’

Reprodução/Instagram/ochicoin Chico Veiga ficou conhecido por fazer aparições em transmissões ao vivo do jornalista Casimiro Miguel



O influenciador digital Chico Veiga deu detalhes sobre o início de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza. Com pouco menos de 3 meses de namoro, ele afirmou que a cantora tomou a primeira atitude e enviou uma mensagem nas redes sociais. “Eu estava fumando um cigarro na varanda, conversando com meus amigos. Abri o celular e tinha mensagens [da cantora]. A perna deu uma estremecida, tremeu legal a perna”, desabafou ao podcast PodDelas. Segundo Chico, Sonza sugeriu que os dois tinham muito em comum e, desde então, não pararam mais de conversar. Ele conta que o primeiro encontro aconteceu após a cantora convidá-lo para conhecê-la em São Paulo, em um show de Caetano Veloso.

“Tinha um carinho da parte dela, de saber o que eu gosto, sou apaixonado por música popular brasileira. Vi o show do Caetano do lado do palco, emocionadíssimo. Já estava [entregue], a gente ficou trocando uma ideia, se abraçou, ficou se curtindo“, revelou. A cantora o buscou no aeroporto e cerca de dois meses depois do primeiro encontro publicou uma foto ao lado do influenciador. Veiga ficou conhecido por participar de vídeos com o jornalista Casimiro Miguel. No começo de maio, Luísa o conheceu em uma postagem viral no Tiktok, retirada de uma entrevista com a atriz Valentina Bandeira. Segundo o namorado da cantora, o relacionamento que se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro tem sido uma boa experiência. “Até isso fez sentido para mim, essa liberdade. Como não tenho trabalho fixo, dá para se ajeitar. Eu gosto desse ir e vir.”