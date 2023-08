Sidney Sampaio fala pela primeira vez após queda de quarto de hotel: ‘Que susto’

Em vídeo, ator agradeceu ao apoio dos fãs e falou com bom humor sobre o episódio vivido

Reprodução/Instagram/@sidneysampaiooficial 'Que susto que a gente tomou', disse Sidney Sampaio em vídeo após acidente



O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, se pronunciou pela primeira vez, nesta segunda-feira, 7, após cair do primeiro andar de em hotel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 4. O registro foi publicado pela assessoria do artista, e ele agradeceu ao apoio dos fãs e falou com bom humor sobre o episódio vivido. “Oi, pessoal, que susto, hein! Que susto que a gente tomou. Passando aqui só pra agradecer a Deus e a todas as pessoas que estão envolvidas na minha recuperação. A todas as pessoas que estão mandando mensagens de incentivo, de energia positiva. Eu estou aqui, recolhido, me recuperando, com a minha família. Mas, já já, eu vou estar de volta e vou poder dar um beijo carinhoso, como forma de agradecimento a todas as pessoas que estão comigo nesse processo. Fiquem com Deus, até já!”, declarou Sidney Sampaio.