Namoro de Henri Castelli com influenciadora digital chega ao fim; saiba mais

Sabrina Caminski disse que ela e o ator estão em momentos diferentes da vida e isso fez com que eles ficassem desatentos a coisas que são importantes em um relacionamento

Reprodução/Instagram/sabrinaacaminski/27.07.2021 Henri Castelli e Sabrina Caminski não estão mais juntos



O namoro do ator Henri Castelli, de 43 anos, com a influenciadora digital Sabrina Caminski, de 23 anos, chegou ao fim. O casal assumiu o relacionamento em abril deste ano e a separação foi anunciada por Sabrina nesta terça-feira, 27, nas redes sociais. No Instagram, ela disse que resolveu se pronunciar por respeito as pessoas que acompanham seu trabalho e o do ator: “Há dias venho recebendo muitas mensagens [de pessoas] perguntando sobre o meu relacionamento. Eu e o Henri não estamos mais juntos”. A influenciadora não entrou em detalhes, mas deu uma breve explicação sobre o motivo do fim do relacionamento. “Quando duas pessoas decidem estar juntas elas não compartilham apenas momentos, mas passam a compartilhar a vida. No nosso relacionamento não faltou respeito, cuidado, carinho ou reciprocidade. Mas nossas vidas estão em momentos diferentes. Tanto ele quanto eu estamos em fases de muitas mudanças, recomeços, e talvez isso tenha nos deixado desatentos a algumas coisas que são muito importantes para um relacionamento dar certo.”

Sabrina disse ainda que mesmo com a separação continua tento um carinho imenso por Henri: “Torço muito pela sua felicidade e conquistas e estarei sempre presente para o que ele precisar. Sempre disse, e continuarei dizendo, que sou muito grata por tudo que vivemos juntos, e tudo que fizemos um pelo outro. Foi algo puro, sem superficialidade ou interesse de ambas as partes. A internet mostra tanta coisa, mas só quem vive sabe mesmo, e mesmo sendo uma figura pública eu sempre priorizo ser real”. O namoro durou poucos meses, mas a influenciadora disse que o relacionamento foi uma das fases mais intensas que viveu com alguém. “Nós vivemos em meses o que a maioria dos casais vivem em anos. Mas tudo nessa vida tem um propósito, e tenho certeza que nós acrescentamos muito um na vida do outro. Então para finalizar, peço que todos que nos acompanham estejam ao nosso lado, e respeitem essa decisão. A vida é intensa, é rápida, e não sabemos o dia de amanhã. Então vivam, priorizem sua felicidade, e demonstrem todo amor que sentem”, finalizou. Henri não comentou sobre o fim do relacionamento.