Simone fala sobre pastor acusado de pedofilia: ‘Conheço a índole’

Cantora que faz dupla com Simaria postou vídeos nas redes sociais demonstrando apoio a André Vitor

Reprodução/Instagram/simoneses/27.07.2021 Simone gravou stories defendendo o pastor André Vitor



A cantora Simone, que faz dupla com sua irmã, Simaria, decidiu gravar alguns stories no Instagram nesta terça-feira, 27, demonstrando apoio ao pastor André Vitor, que foi acusado de pedofilia nas redes sociais após aparecer em um vídeo postado por Wesley Safadão abraçando uma criança por trás e depois puxando sua camiseta. “O André é um menino que me ajudou inúmeras vezes na minha vida, conheço ele há mais de 15 anos, foi um cara que me ajudou muito em todos os momentos. Ele esteve comigo na minha primeira separação, para quem não sabe, eu tive um relacionamento antes do Kaká [Diniz]. Ele também esteve presente no parto do meu filho, Henry, e esteve presente nos momentos de dor e nos momentos de alegria. Eu conheço a índole dele, é um cara que eu amo muito. É meu amigo, é meu irmão. É um menino justo, íntegro, de Deus e muito amado”, declarou a cantora.

Essa é a segunda vez que Simone se pronuncia sobre o assunto. Na segunda-feira, 26, ela escreveu nas redes sociais que confia no pastor: “Chega de tanta impunidade para essa rede de ódio que distorce tudo que se faz e tenta criar situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas”. Em meio a repercussão, o cantor Wesley Safadão também se manifestou e defendeu André Vitor dizendo que ele puxou a camiseta porque tem complexos com seu corpo, pois está acima do peso. O pastor disse a mesma coisa ao se pronunciar e, no vídeo que publicou no Instagram, os pais da menina que ele abraçou também deram um depoimento o defendendo das acusações de pedofilia que dominaram as redes sociais na segunda-feira.