‘Não queria’, diz Simaria sobre ‘presente de milhões’ que ganhou de Simone

A cantora Simaria surpreendeu ao comentar sobre o presente que ganhou da irmã, Simone, no seu aniversário de 40 anos. A coleguinha, que recentemente anunciou seu afastamento dos palcos por “determinação médica”, falou que a única coisa que queria da irmã era dividir o palco com ela em sua festa. “Não queria presente de milhões, a única coisa que pedi para ela foi para cantar uma música comigo. Queria só que ela cantasse a música Amiga, que foi uma composição que eu fiz”, comentou a artista em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV. Simone deu uma pulseira da grife Louis Vuitton para a irmã, comprada em uma loja nos Estados Unidos. “Vim escolher o presente da Simaria. Ela vai fazer 40 anos, então tem que ser um presente especial, porque se não for especial, ela quebra as minhas canelas. Estou aqui para desembolsar uns ‘dolinhas’ [dólar]”, comentou Simone em um vídeo publicado no YouTube. Na loja, ela chegou a declarar que a bolsa mais barata custava R$ 31 mil, mas não revelou o valor da pulseira.

A pausa de Simaria na carreira veio em um momento delicado para a dupla, que nas últimas semanas protagonizaram várias polêmicas. Após ter uma discussão vazada no “Programa do Ratinho”, do SBT, Simone precisou começar o show sozinha duas vezes por conta de atrasos de Simaria. Em um show, a cantora declarou que não se sentiu bem para entrar no avião e, por isso, não chegou a tempo. No outro, ela afirmou que se atrasou por conta do trânsito. Simone vai cumprir a agenda de shows da dupla e já está se apresentando sozinha. No primeiro show sem a irmã, a coleguinha disse que era muito difícil estar no palco sem Simaria e acredita que, talvez, ela tenha exagerado nos cuidados com a irmã. Em uma das brigas que tiveram em frente ao público, por exemplo, Simone queria poupar a voz de Simaria, que insistiu em cantar. “Eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que acho que é certo. Não significa que porque venceu juntas tem que morrer como duplinha”, concluiu Simaria.