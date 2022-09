Nasce filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão

Joaquim, primeiro filho da atriz, nasceu nesta terça-feira, 6, de parto cesárea com 3,465 kg e 51 cm

Reprodução/Instagram/araujovivianne Filho de Viviane Araújo com Guilherme Militão nasceu nesta terça-feira, 6



A atriz Viviane Araújo deu à luz seu primeiro filho nesta terça-feira, 6. Joaquim nasceu de cesariana com 3,465 kg e 51 cm, informou a assessoria de imprensa da artista à Jovem Pan. A criança é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Guilherme Militão. Aos 47 anos, a rainha de bateria da Salgueiro engravidou após recorrer a um procedimento chamado ovodoação. Nos últimos dias, Viviane deixou claro nas redes sociais a ansiedade que estava para o parto. “Mamãe te esperou por nove meses, filho, mas só Deus sabe o quanto eu te desejei! Mas ele me trouxe você na hora certa! Vem para os meus braços”, escreveu a atriz na legenda de uma publicação no Instagram. O anúncio da gravidez foi feito em fevereiro deste ano. “Não sei nem o que falar agora. É a segunda vez que estamos tentando. Deu certo! Estou muito feliz”, declarou Viviane na ocasião. “Você não tem noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor. Sim! Eu estou grávida”, acrescentou.