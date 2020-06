Nasce Benjamin, filho de Titi Müller e Tomas Bertoni: ‘Nunca me senti tão poderosa’

Reprodução/Instagram Benjamim nasceu na quinta-feira, dia 11 de junho, após 30 horas de parto



Após 30 horas de parto, nasceu na quinta-feira (11) Benjamin, o primeiro filho da apresentadora Titi Müller e o marido Tomas Bertoni.

A notícia foi dada pela própria Titi nas redes sociais com uma foto amamentando o filho. “Conseguimos! Depois de mais de 30 horas entre o momento que a bolsa estourou e até a sua chegada, recebemos Benjamin em um parto normal, humanizado, potente e cheio de amor. (…) Nunca me senti tão poderosa na vida inteira. Mulheres, nós somos incríveis”, escreveu.

Titi anunciou a gravidez no início do ano, quando já estava com cerca de quatro meses de gestação. Em setembro do ano passado, ela e Bertoni se casaram numa cerimônia íntima e despojada, com direito à vestido de noiva cropped e tênis. À revista Quem, Titi contou que engravidou logo após o casamento, na sequência do Rock in Rio 2019, o qual ela apresentou pelo Multishow.

“[A gravidez] não só foi planejada, como batalhada. Porque demos um jeito de engravidar nos dias seguintes ao casamento, mesmo na loucura do Rock in Rio! (risos) Estamos muito felizes! Descobri bem no inicinho”, disse à publicação.