Nasce primeiro filho de Lucas Lucco com Lorena Carvalho: ‘Coisa mais linda do mundo’

Cantor disse que acompanhar o parto do filho foi a coisa ‘mais incrível e mais perfeita’ da sua vida

Reprodução/Instagram/lucaslucco Primeiro filho de Lucas Lucco e Lorena Carvalho nasceu na sexta-feira, 19



O cantor Lucas Lucco contou neste sábado pelas redes sociais que Luca nasceu na madrugada de sexta-feira, 19. O cantor fez uma série de stories no Instagram dando detalhes de como foi a chegada do seu primeiro filho com Lorena Carvalho. “O Luca veio ao mundo ontem, dia 19. A Lorena entrou em trabalho de parto às 18 horas da tarde do dia 18 e a gente seguiu nesse trabalho de parto até o dia 19. A gente registrou tudo, filmou, fiquei com ela durante todo esse processo e não vou conseguir explicar com palavras o que foi esse momento para a gente”, começou dizendo o cantor.

Conforme relatado pelo artista, a mãe de Luca começou a sentir muita dor por volta das duas horas da manhã do dia 19 e, nessa altura, ela estava com cerca de sete centímetros de dilatação. “A bolsa estourou, fiquei muito feliz na hora. A gente seguiu para o hospital e continuou o trabalho de parto lá”, disse Lucas que também explicou que só não veio a público antes dar a notícia porque passou o último dia preocupado com o filho e com a esposa. “Às 4h51, o Luca veio ao mundo e foi a coisa mais incrível e mais perfeita que eu já vi na minha vida. Tinha a grande honra de ser o primeiro a pegar ele. Peguei aquele negocinho bonitinho na minha mão, entreguei para a Lorena”, contou o artista. Feliz com a chegada o filho, o cantor ainda falou: “Super indico a ter filhos e, se possível, ter parto normal. Foi a coisa mais linda do mundo”.