Com buraco no teto, casa de Lucas Lucco e Lorena Carvalho enche de água: ‘Uma piscina’

Esposa do cantor disse que está tudo um caos e um profissional vai tentar descobrir o problema

Reprodução/Instagram/lorenacarvalhod Casa de Lorena Carvalho e Lucas Lucco é inundada de água após aparecer buraco no teto



Casada com o cantor Lucas Lucco, Lorena Carvalho mostrou nas redes sociais o perrengue que o casal passou na última segunda-feira, 1, por causa de um buraco que surgiu no teto da casa deles. Na manhã desta terça-feira, 2, ela contou o que aconteceu nos stories do Instagram: “Bom dia com um buraco no teto da minha casa. Olha a situação! Ontem minha casa tinha virado uma piscina. A gente saiu arrastando os móveis para não molhar. O pedreiro está vindo olhar, mas deve ter quebrado telha, alguma coisa deve ter acontecido porque tanto esse teto aqui teve infiltração e o gesso começou a cair quanto o do banheiro”. O casal não sabe ainda o que causou o buraco e a inundação, mas desconfiam que seja um algum cano estourado. Por conto do imprevisto, eles estão com a casa toda bagunçada. “Tudo de cabeça para baixo por aqui”, brincou Lorena, que está na reta final da gravidez. O casal espera um menino que vai se chamar Luca e tem demonstrado nas redes sociais que está ansioso para a chegada do filho.