Nasce primeira filha de MC Mirella e Dynho Alves: ‘Dia mais feliz da minha vida’

Serena nasceu na tarde desta terça-feira, 26 de dezembro, em São Paulo

Reprodução/Instagram/@xbadmix MC Mirella e Dynho Alves são pais de Serena



A primeira filha de MC Mirella e Dynho Alves, Serena, nasceu na tarde desta terça-feira, 26, em maternidade em São Paulo. A informação foi confirmada pelos pais nas redes sociais. “Dia mais feliz da minha vida. Serena chegou. Te amo, filha”, disse Dynho. “Ela já nasceu, é muito linda. Ela não está aqui agora, estou em repouso para voltar da anestesia. Tem o bercinho dela ali, que a gente arrumou também. Minha mãe estava comigo”, explicou Mirella. A ex-‘A Fazenda’ estava no hospital desde a noite do dia 25. Inicialmente, ela tentou realizar um parto normal, mas teve problemas com a evolução da dilatação. “Eu estava aguentando as dores e a dilatação, mas não estava tendo uma boa evolução de dilatação. Ficaria muitas horas esperando para dilatar os dez dedos, o que eu não queria que acontecesse. Junta com a dor nas costas e isso faz a gente surtar, enlouquecer. Eu queria ter feito uma live, mas a dor apertou muito. Larguei o celular e tudo, fiquei grogue de anestesia”, contou. Serena passa por primeiros exames e registros na noite desta terça-feira e, em breve voltará aos cuidados de Mirella.