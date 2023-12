Claudia Raia causa polêmica após servir porco inteiro em ceia de Natal

Atriz passou Natal ao lado dos filhos Enzo Celulari, Sophia Raia e do marido

Reprodução/Instagram/@claudiaraia Claudia Raia passou o Natal com a família



A atriz Claudia Raia foi alvo de polêmicas no Natal deste ano. Nas redes sociais, a artista compartilhou uma foto de sua ceia e um dos pratos chamou atenção. Na ocasião, ela preparou e serviu um porco inteiro para o jantar em família. “Quem me trouxe essa maravilha de profissional foi a Ana Maria Braga. Olha que delícia esse trabalho que ele faz com o porco, que eu amo, sou apaixonada. Essa pururuca maravilhosa ficou 12 horas assando”, descreveu. Os internautas se dividiram em opiniões sobre a carne do animal. “Acho cruel”, escreveu um perfil. “Bobagem, só porque está na moda ser vegano. Duvido que nunca comeram uma carne bem suculenta, fala sério”, escreveu outra. “Fico impressionada de como as pessoas acham normal expor um animal inteiro sendo assado… Isso não choca só veganos. Minha mãe é carnívora e não suporta ver isso”, queixou-se outra seguidora. Claudia Raia passou o Natal em ceia ao lado do marido e dos filhos Enzo Celulari e Sophia Raia.