Nascem gêmeas do ator Joaquim Lopes: ‘Meu coração antes batia sozinho’

Cantora Marcella Fogaça deu à luz, na manhã de domingo, 21, a Sophia e Pietra; os bebês ainda ficarão um tempo na maternidade para ganhar peso

Reprodução/Instagram/JoaquimLopesOficial Casal comemora o nascimento das gêmeas univitelinas



A cantora Marcella Fogaça, esposa do ator Joaquim Lopes, deu à luz, na manhã de domingo, 21, às filhas gêmeas Sophia e Pietra. Em suas redes sociais, o global comemorou o nascimento. “Tudo o que eu vivi nesses 40 anos, hoje eu entendo que de certa forma foi espera. Espera por esse momento agora. E entendi também que meu coração que antes batia sozinho e dentro do meu peito, agora são dois, e batem do lado de fora do meu corpo”, disse o artista.

Em seguida, Lopes agradeceu à esposa pelo parto. “A Cella é o meu norte. Que potência, meu Deus do céu, na hora do parto. É alucinante o momento do parto. Realizar concretamente aquele sonho tão imenso durante a gravidez é tão bonito. E ela foi simplesmente inacreditável e já é uma mãe muito poderosa”, afirmou. Segundo o ator, as gêmeas univitelinas ainda ficarão um tempo na maternidade para ganhar peso. “Elas são lindas, fortes, saudáveis”, descreveu a mãe. “Eu que sempre achei que não sabia muito, ontem entendi que não sabia nada. Ontem eu descobri o amor. Ontem eu nasci de novo pra renascer pra sempre com elas”, declarou Marcella. O casal está junto desde 2018