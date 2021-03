Internado para tratar Covid-19, Paulo Gustavo é intubado no Rio de Janeiro

Ator e apresentador está internado desde o sábado, 13; no dia 19, boletim informava melhora no quadro

Reprodução/Instagram/paulogustavo31/22.03.2021 De acordo com o comunicado, a equipe profissional que o atende permanece confiante na plena recuperação



O ator e apresentador Paulo Gustavo foi intubado para tratar a Covid-19 neste domingo, 22. Ele está internado desde o sábado, 13, em um hospital do Rio de Janeiro após recomendação médica. Na sexta-feira, 19, ele teve uma melhora do quadro. Porém, na noite do domingo, 21, a assessoria do artista informou que “o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”.

De acordo com o comunicado, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na plena recuperação. A família de Paulo Gustavo agradeceu aos fãs pelo carinho e pediu que continuem a enviar boas energias e orações para a recuperação dele e de todos os que se encontram na mesma situação. Na terça-feira, 16, o marido do ator, o médico Thales Bretas informou por meio de suas redes sociais que Paulo estava ‘melhorando a cada dia’.