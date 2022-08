Nascem os gêmeos da atriz e vencedora do Masterchef, Isa Scherer

Mel e Bento nasceram na tarde desta segunda-feira, 29, após sucesso nas redes sociais

Reprodução/ Instagram Isa fez sucesso com as idas e vindas ao hospital em 'alarmes falsos'



A internet está animada com o nascimento dos gêmeos Mel e Bento, da atriz e vencedora do Masterchef 2021, Isa Scherer, de 26 anos. Há alguns dias a atriz posta stories em seu Instagram mostrando idas e vindas ao hospital com ‘alarmes falsos’. Na tarde desta segunda-feira, 29, ela e o namorado Rodrigo Calazans postaram no elevador indo novamente para o hospital. O casal confirmou a informação do nascimento para a Vogue, e disseram que foi uma cesariana. O tamanho da barriga da atriz, que participou do elenco de Malhação e da série As Five, fez sucesso nas redes sociais. Isa é filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.