Neymar briga com comediante após treta com Luana Piovani

Jogador rebateu famosos que foram contra a PEC da privatização das praias

Na última sexta-feira (31), o jogador Neymar trocou farpas na internet com a atriz Luana Piovani, devido à PEC de privatização das praias. A proposta tem como objetivo repassar praias e ilhas da União para a iniciativa privada. Críticos da PEC afirmam que, se aprovada, a medida pode bloquear o acesso da população geral às praias. Como se não bastasse, o dono da camisa 10 do time da Al-Hilal também brigou com o comediante Diogo Defante, após o mesmo ter feito um comentário no X (antigo twitter), criticando a PEC da privatização.

Defante publicou: “Privatiza a cabeça do meu p…”. Neymar não gostou da atitude do comediante e foi no Instagram atacá-lo, relatando que recebeu Defante em sua casa e que ele foi muito bem tratado. “Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade, minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope. Fanfarrão, otário”, escreveu Neymar.

privatiza a cabeça do meu pau — Diogo Defante (@defantediogo) May 31, 2024

Depois da repercussão do caso, Defante usou seus stories para pedir desculpa ao amigo e a paz reinou, novamente, entre os dois. “Porra, aí, mó climão. Peço perdão ao Neymar Jr…”.